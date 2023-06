"Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində vəziyyətin araşdırılması üçün yaradılan komissiyanın iclası keçirildi, əraziyə gedirik".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Komissiyanın sədri, ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar Babayev bildirib.

Onun sözlərinə görə, orada artıq monitorinq qrupları çalışmağa başlayıb:

“Əhali ilə görüşəcəyik, bu gün və növbəti günlərdə toplanan materiallar təhlil olunacaq, hökumətə təqdim ediləcək. Hələ bir şey demək üçün tezdir”.

