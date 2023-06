Putini bu ölkənin kəşfiyyatı xilas edibmiş - "Birgə işləyiblər"

Rusiyadakı hərbi çevriliş cəhdindən türk kəşfiyyatının xəbəri olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin keçmiş jandarma polkovniki Eray Güçlüer belə açıqlama verib. O hesab edir ki, Rusiya və Türkiyə kəşfiyyatı hərbi çevrilişə cəhdin qarşısını almaq üçün birgə əməkdaşlıq edib.

Eray Güçler bildirib ki, bu öməkdaşlıq Qazaxıstandakı hadisələr zamanı da müşahidə edilib.

Qeyd edək ki, Türkiyə Rusiyadakı hadisələr barədə Prezident Vladimir Putinə dəstək ifadə etmişdi.

Xatırladaq ki, “Vaqner” Xüsusi Hərbi Şirkətin başçısı Yevgeni Priqojin Rusiya Müdafiə Nazirliyini onun şirkətinin mövqelərinə zərbələr endirməkdə ittiham edib və 25 min insanın “məsələni aydınlaşdırmağa” hazırlaşdığını bildirib. O, Rostov və Voronejdə bütün hərbi obyektlərin nəzarətə götürüldüyünü açıqlayıb. Ardınca Belarusun vasitəçiliyi ilə “Vaqner” geri çəkilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.