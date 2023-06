Ermənistan parlamentinin növbədənkənar iclasında qadınların könüllü olaraq hərbi xidmətə çağırılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi qəbul edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 107 deputatdan 64-ü layihənin lehinə səs verib.

Qanuna əsasən 18-27 yaşlı qadınlar hər il martın 1-dən və oktyabrın 1-dək altı aylıq xidmət üçün müraciət edə biləcəklər.

Qeyd edilib ki, qadınların çağırış günündən əvvəl xidmətdən imtina etmək hüquqları var.

