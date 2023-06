Bakıda Qurban bayramı ilə bağlı bayram namazı qılınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Əjdərbəy” məscidində bayram namazı saat 08:00-da başlanıb.

Namazda əhali və bir sıra din xadimləri iştirak edib.

“Təzə Pir” məscidində isə bayram namazı saat 09:00-dan etibarən qılınmağa başlanıb.

Xatırladaq ki, bu il Azərbaycanda Qurban Bayramı 28-29 iyun tarixlərində qeyd olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.