Türkiyənin İzmir şəhərinin Kiraz rayonunda meşə yanğını baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əkin sahəsində başlayıb meşəyə keçən yanğına havadan və qurudan müdaxilə edilir.

Yanğına İzmir Meşə Region Müdirliyinə aid 4 helikopter və 2 təyyarə cəlb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.