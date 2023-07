Əsgərliyə gedənləri yola salarkən avtoşluq etdilər, polis saxladı - VİDEO

Astarada avtoxuliqanlıq edən 5 nəfər şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə istinadən xəbər verir ki, dünən saat 09:00 radələrində əsgər yolasalma mərasimində avtoxul­iqanlıq hərəkətləri edərək görüntüləri sosial mediada paylaşan Astara rayon sakinləri DYP əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Bildirilib ki, hadisə Bakı-Astara şosesində baş veri­b. Belə ki, 1994-cü il təvəll­üdlü Məhərrəmov Vüsal İxtiyar oğlu, 1996­-cı il təvəllüdlü Mə­mmədov Eltun Firdovsi oğlu, 2000-ci il təvəllüdlü İdrisov Ra­qib Şadulla oğlu, 1996-cı il təvəllüdlü Qasımov Namiq Sərdar oğlu və 2000-ci il təvəllüdlü Zayidov İsaq Söhrab oğlu “VAZ 2107” markalı, 10-UP-384, 07-BJ-701 dövlət qeydiyyat nişanlı, “VAZ 2106 markalı” 07-BG-671, 66-BA-912 dövlət qeydiyyat nişanlı və “VAZ 21015” markalı, 07-BC-715 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillərlə magistral yol­da təhlükəli manevrlərlə həm özlərinin, həm də digər yol hərək­ət iştirakçılarının həyat və sağlamlıqlarını təhlükəyə atıblar.

Hadisədən sonra həmin şəxslər Baş DYP İdarəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onların hər biri bir il müddətinə sürücülük hüququndan məhrum edilməklə yanaşı 15 sutka həbs cəzası alıblar.

