"Bakı Metropoliteni"nin sabiq rəisi Tağı Əhmədovun nəvəsinin nişanı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, məclis dənizkənarı restoranlardan birində gerçəkləşib. Gecədən fotonu aparıcı Lalə Əlimuxtarova yayımlayıb.

Şəkildə T.Əhmədov və xanımı Salatın Əhmədova da yer alıb.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl mediada T.Əhmədovun səhhətinin pis olması xəbəri yayılmışdı. T.Əhmədov açıqlamalarında uzun müddət şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini, yeriyə bilmədiyini demişdi.

T.Əhmədovun iki oğul övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.