İsti havalarda tərləmə normal hal olsa da, bu həm də bəzi xəstəliklərin əlaməti ola bilər.

Metbuat.az bildirir ki, bunu türk həkim Orxan Yücəl deyib.

Onun sözlərinə görə, qan təzyiqi, şəkərli diabet, İnfeksiya və qalxanabənzər vəzi xəstəlikləri bədəndə ümumi tərləməyə səbəb olur.

