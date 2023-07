“Vaqner” özəl hərbi şirkətinin bir neçə yüz hərbçisi Mərkəzi Afrika Respublikasına (MAR) gedib.

Metbuat.az KİV-ə istinadən xəbər verir ki, təyyarə ilə gələn qrupun məqsədi 30 iyul referendumunda təhlükəsizliyi təmin etməkdir. Eyni zamanda, hərbçilər rotasiya qaydasında əvəzlənir.

