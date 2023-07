"Yoldaşımın anası və bacısı mənə cadu etmişdi" - Aysel Şükür

"İlk həyat yoldaşımın anası və bacısı mənə cadu etmişdi. Həmin an anladım ki, cadu ilə ailə dağıtmaq olurmuş. Daha sonra məşhur bir blogerin cadu edib, həyətimizə ağacın dibinə basdırdığını bildim. Belə şeylərə inanmıram, amma nəsə baş verdi, anam bildi".

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri bloger Aysel Şükür instaqramda canlı yayımda deyib. O bildirib ki, birinci ailəsi caduya görə dağılıb:

"Sevgidolu insanam, cadu nədir bilməmişəm. Amma inanıram ki, belə bir şey var".

Aysel yenidən ailə qurmaq istəməsi haqda suallara isə "İstəyirəm... Anam mənə deyir ki, Seda Sayan olmusan. Seda da yeddi dəfə ailə qurub. Tez inanıram. Biri xoş söz deyən kimi inanıram ki, məni sevir" cavabını verib.

