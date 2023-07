Quterreşdən müsəlmanlara dəstək

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Quterreş Nyu Yorkdakı BMT binasında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Səfirlər Qrupu ilə görüş keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin mətbuat xidməti məlumat verib. Məlumata görə, Quterreş Səfirlər Qrupu ilə görüşündə zorakılıq və anti-İslamçı hərəkətləri pisləyib və müsəlman icması ilə həmrəy olduğunu bildirib. Bəyanatda qeyd olunub ki, Quterreş BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının “ayrı-seçkiliyə, düşmənçiliyə və zorakılığa gətirib çıxaran din əleyhinə nifrətlə mübarizə” qətnaməsinin icrası üçün səy göstərəcəyini vurğulayıb.

“Baş katib gərginliyi artıran, ayrı-seçkilik və radikallaşmaya səbəb olan dözümsüzlük, zorakılıq və İslam əleyhinə olan hərəkətləri qınayır” - açıqlamada deyilir

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.