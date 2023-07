Dünyanın diqqəti bu iki filmdədir: Qalib hansıdır?

Dünyada böyük səs-səda doğuran "Barbie" və "Oppenheimer" filmləri hazırda ciddi rəqabətdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda 6 gündür izləyicilərə təqdim edilən “Barbie” filmi həftəsonu ABŞ-də 155 milyon dollar gəlir əldə edib.

Rejissor Kristofer Nolanın çəkdiyi amerikalı fizik Robert Oppenhaymerin həyatından bəhs edən "Oppenheimer" filmi isə həftəsonu ən çox gəlir gətirən ikinci film olub. Bu film 80,5 milyon dollar əldə edib.



Qeyd edək ki, bu iki film Azərbaycanda da böyük marağa səbəb olub. Filmlər artıq kinoteatrlarda nümayiş olunur.

