Xalq artisti Mələkxanım Əyyubova nəvəsi ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi nəvəsi Mələyin ad günü olduğunu vurğulayıb.

"Canım Mələyimizin bu gün 8 yaşı tamam olur. Böyük qız olasan! Hər zaman bizi öz uğurlarınla sevindirəsən" deyə, xanəndə paylaşımında yazıb.

Qeyd edək ki, Mələk sənətçinin oğlu Cəfərin qızıdır.

