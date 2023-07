Türkiyənin teatr, kino və serial aktyoru, şair, dramaturq, teatr rejissoru Yılmaz Qruda dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, gecə saatlarında 94 yaşında vəfat edib.

Dünyasını dəyişən ustad aktyor virusa tutulduqdan sonra böyrək çatışmazlığı və yaşla bağlı xəstəliklərə görə bir müddət xəstəxanada müalicə alırdı.

