Elgiz Əkbər toylarda aparıcılıq edəcəyini açıqlayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Elgiz aparıcısı olduğu "Elgizlə izlə" verilişində danışıb. O bildirib ki, sentyabrdan toylarda aparıcılığa başlayacaq:



"Məni toyunda görmək istəyən 15 min manat qonorar ödəsin. Endirim olmaz. Sentyabrdan bu işə başlayacağam. Görüm, 15 min verən olacaq? Toya getmək ayıb deyil. Sadəcə səs başıma düşür deyə getmirdim. Toy aparmaq hər adamın işi deyil".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.