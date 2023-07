Bu iki bürcün səhvi onlara baha başa gələcək

Astroloqlar 2023-cü ilin avqustunda onlara xoşbəxt həyat bahasına başa gələn universal miqyasda səhv edə bilən Bürcün iki əlamətini açıqlayblar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, söhbət Qoç və Oxatan bürcündən gedir.

Qoç

Qoç dırmıqda yeriməyi sevən bürcdür. Nə qədər vursalar da, yenə də onların üstünə basacaqlar. Qoçlar avqustda nədən qorxmalıdır?



Həyatınızda çox güman ki, sizinlə sevgi münasibətlərini bərpa etmək istəyən keçmişdən bir insan görünə bilər. Bununla belə, onun niyyəti müsbət və səmimi olmayacaq, dərhal tutulduğunu hiss edəcəksiniz.

Eyni zamanda, nə olursa olsun, hələ də belə bir macəraya qərar verə bilərsiniz. Astroloqlar xəbərdarlıq edir ki, bütün bunlar sizin üçün çox pis bitəcək. Köhnə bir tərəfdaşa qayıtsanız, sonradan yaşayacağınız şeylərdən ən azı qırılan ürək olacaq.

Oxatan

Oxatanlar çox vaxt inadkar və təkəbbürlü olurlar. Bəzi hallarda bu xüsusiyyətlər sizin əlinizdədir, lakin mənfi cəhətləri deyil, müsbət tərəfləri göstərməyə dəyər olanlar da var. Avqust ayında seçim etməli olduğunuz zaman məhz belə bir vəziyyət yaranacaq - ya kiməsə tabe olub normal həyat sürürsən, ya da inadkarlıq nümayiş etdirib sakit həyatdan məhrum edirsən.

Çox tez əsəbiləşə və əsassız ola bilərsiniz, bu da qərarınıza təsir edə bilər. İkinci variantı seçsəniz, çox peşman ola bilərsiniz. Böyük problemlərin qarşısını almaq mümkün deyil. "Qara" xətt uzun olacaq.

