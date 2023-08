UEFA-dan ulduz futbolçuları heyətinə qatan "Qalatasaray"a ŞOK

"Qalatasaray"ın son transferləri UEFA-nın diqqətini çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray"ın son 3 ildə itkisi 1,8 milyard TL olub.UEFA ulduz futbolçuları heyətinə qatan "Qalatasaray" barədə araşdırmalar aparır.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl “Qalatasaray”ın idman direktorunun sədr müavini Erden Timur transferlərlə bağlı diqqət çəkmək istəmədiklərini bildirmişdi. Lakin “Qalatasaray”ın maddi hesabatı klub üçün çətinlik yarada bilər. “Futbol” jurnalının məlumatına görə, “Qalatasaray”ın son 3 ildə açıqladığı zərər 106 milyon avrodur. Bu, UEFA limitindən yuxarıdır. Buna görə də, UEFA kluba məhdudiyyətlər tətbiq edə bilər.

