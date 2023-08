"Fənərbaxça"dan "Real Madrid"ə transfer olan Arda Gülər üçün təsis edilən lüks avtomobil İspaniya mətbuatında gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəbərdə klubun Arda Gülər üçün 76 min avroluq avtomobil təsis edildiyi qeyd edilib. Məlumata görə, Ardanın 18 yaşı tamam olmadığı üçün onun sürücülük vəsiqəsi yoxdur. Arda üçün təsis edilən avtomobili onun özü deyil, sürücüsü idarə edir.

