Türkiyənin Yalova şəhərinin sahillərində 3,3 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarəolunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

7,7 km dərinlikdə meydana gələn yeraltı təkanlar Bursa, İstanbul, Kocalı və digər şəhərlərdə də hiss edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.