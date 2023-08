Öd kisəsindəki əməliyyatdan sonra vəziyyəti ağırlaşan aktyor Elcan Rəsulov bir neçə günlük sükutdan sonra səhhəti barədə məlumat paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müalicə aldığı klinikanın yeməkxanasında çəkdiyi fotonu paylaşan Elcan “Bütün “necəsən?” suallarına bu şəkillə cavab vermək istəyirəm” şərhini yazıb.

Onun çəki atması da diqqətdən qaçmayıb.

