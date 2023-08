Azərbaycan Premyer Liqasında II turun iki oyununun başlama saatı dəyişdirilib.

Metbuat.az Peşəkar Futbol Liqasının məlumatına istinadla xəbər verir ki, avqustun 12-nə təyin olunmuş “Araz Naxçıvan”-“Qəbələ” matçı saat 18:30-da, “Zirə”-“Kəpəz” görüşü isə 21:00-da başlayacaq.

Məlumata görə, dəyişiklik təşkilati işlərlə əlaqədardır.

