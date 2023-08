Malatyanın Yeşilyurt rayonunda Rixter cədvəli ilə 4,4 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

Məlumata görə, zəlzələnin ocağı Yerin 12,01 kilometr dərinliyində olub.

İlk təsbitlərə görə, zəlzələ nəticəsində heç bir dağıntı və itki qeydə alınmayıb.

