Türkiyə ordusunun 5 hərbçisi şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytında məlumat yayılıb.

Bildirilib ki, "Pençe-Kilit" əməliyyatının keçirildiyi zonada bölücü terror təşkilatının üzvləri tərəfindən açılan atəş nəticəsində Fatih Uğur Altınbaş, Kemal Özek, Özkan Lale, Uğur Özdemir, Mahmud Üçdağ şəhid olub.

