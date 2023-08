Avqustun sonunadək bu iki bürcün üzü güləcək - Gəlirləri artacaq

Avqust ayının iki şanslı bürcü ay sonunadək gəlirlərini artıracaqlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar buğa və qız bürcünün nümayəndələridir.

Buğa

Buğa bürcləri ümumiyyətlə maraqsız görünürlər, lakin sevdikləri insanlara qarşı son dərəcə qayğıkeşdirlər. İşini sevməmələri ilə tanınan bu bürcün nümayəndələri pulu hədsiz dərəcədə sevirlər. Buğa bürclərini son günlərdə bol gəlir gözləyir. Buğa bürcləri qarşılarına çıxan fürsətlərdən yaxşı istifadə etməlidirlər.

Qız

Qız bürcü ümumi xüsusiyyətləri baxımından hər mövzuda müvəffəqiyyətli olmaq istəyən və uğur qazanmaq üçün əlindən gələni edən insanlardır. Qızlar ətraflarında təqdir olunmağı və diqqət mərkəzində olmağı sevirlər. Maliyyə yönləri yaxın günlərdə güclənəcək. Qız bürcü bu pulu təbii ki, çalışaraq qazanacaq. Tezliklə yaxşı günlər gələcək.

