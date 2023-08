Mərakeşin cənubunda ilk dəfə 50,4°C istilik qeydə alıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Mərakeşdə meteoroloji ölçmələr tarixində bu, ən yüksək göstəricidir.

Bundan əvvəlki rekord təxminən 2 həftə əvvəl Qərbi Böyük Səhrada yerləşən Smara şəhərində qeydə alınıb: 49,9°C.

