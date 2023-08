Sarımsaq immunitet gücləndirici və ürəyi qoruyan qidalar arasındadır. Lakin onun hansı formada qəbul edilməsi də önəmlidir.

Metbuat.az bildirir ki, dietoloq Laura Cefersə görə, sarımsaq çiy halda yeyildikdə daha çox fayda verir.

Belə ki, bu halda sarımsaq göbələk bakteriyalarını məhv edir, həmçinin dərinizin daha hamar olmasına da səbəb olur.

