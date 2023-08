Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında III tura start verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Qərb derbisində "Kəpəz" Turan Tovuz"u qəbul edib.

Gəncə şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşma qonaqların 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib. Komandanın heyətində 18-ci dəqiqədə Martin Petkov, 21-ci dəqiqədə isə Belajdi Pusi fərqlənib.

Tovuz klubu bu nəticədən sonra 6-cı xalını qazanıb və lider "Zirə"yə çatıb. "Kəpəz" isə 3 xalla altıncı sıradadır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.