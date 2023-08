Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar xidmətinin əməliyyat aparatının əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində 5 saylı cəzaçəkmə müəssisəsinə narkotik və psixotrop maddələr keçirilməsinin qarşısı alınıb.



Metbuat.az-a Xidmətdən verilən məlumata görə, əhkum edilmiş Nicat Nahid oğlu Salahova qardaşı Yüksəl Xalid oğlu Dəmirovun gətirdiyi sovqatda şirin bibərin içərisində gizlədilmiş 3,315 qram heroin və 0,642 qram metamfetamin aşkar olunub.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.



