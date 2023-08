"Fənərbağça"nın futbolçusu Qustave Enrike karyerasını İspaniyada davam etdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunçu "Real Valyadolid"ə transfer olunub.

Bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.