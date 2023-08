ABŞ Dövlət Departamenti Şimali Koreyaya səyahət üçün ABŞ pasportundan istifadəni qadağan edən qərarın müddəti uzadılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə xarici işlər naziri Antoni Blinkenin imzaladığı qərarda Şimali Koreyaya getmək istəyən Amerika vətəndaşlarına xüsusi icazə alınmadığı təqdirdə səyahət qadağasının 31 avqust 2024-cü ilə qədər uzadıldığı bildirilib.

Qeyd edək ki, bu qərar ABŞ-də 2017-ci ildə qüvvəyə minib və o vaxtdan bəri hər il yenilənir.

