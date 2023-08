"Qarabağ" iştirak ərizəsini açıqladı - Onlar da var

“Qarabağ” yeni transferləri Andrey Lunyov və Mateus Silvanın adını UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsində Sloveniyanın “Olimpiya” klubu ilə keçiriləcək oyunların iştirak ərizəsinə əlavə edib.

Bu barədə Metbuat.az-a Ağdam təmsilçisindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, rusiyalı qapıçı və braziliyalı müdafiəçi avqustun 24-də Lyublyanada, 31-də isə Bakıda keçiriləcək görüşlərdə məşqçilər korpusunun sərəncamında olacaqlar. Lunyov 99, Silva isə 2 nömrəli formada çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, azad agent kimi heyətə cəlb olunan qapıçı Andrey Lunyovla 1+1 illik müqavilə bağlanıb. Sağ cinah müdafiəçisi Mateus Silva isə Bolqarıstanın “Lokomotiv” (Plovdiv) klubundan transfer edilib. 25 yaşlı oyunçu Azərbaycan çempionu ilə 2+2 illik sözləşmə imzalayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.