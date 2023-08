Süni intellektdən futbol tarixinin ən yaxşı 11-liyi soruşulub.

Metbuat.az bildirir ki, süni intellekt suala əsasən 4-4-2 formatında heyət formalaşdırıb. 11-lik bu cürdür:

Qapıçı: Lev Yaşin.

Müdafiəçilər: Frans Bekkenbauer, Paulo Maldini, Bobby Moore, Roberto Karlos.

Yarımmüdafiəçilər: Pele, Dieqo Maradona, Mişel Platini, Yohan Kroyf.

Hücumçular: Lionel Messi, Kriştiano Ronaldo.

