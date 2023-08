Egey dənizində Türkiyə vaxtı ilə saat 06:09-da 4,1 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təbii Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Agentliyinin (AFAD) saytında yer alan məlumatda bildirilir.

Məlumata görə, Muğlanın Datça rayonundan 33,46 kilometr aralıda baş verən zəlzələnin 57,6 kilometr dərinlikdə olduğu müəyyən edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.