Qarabağdakı separatçı qurumun "prezidenti" Arayik Arutyunyan istefası məsələsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, dünən keçirilən iclasda da bu məsələ masada müzakirə edilib.

Arutyunyan bildirib ki, yaxın günlərdə bu məsələyə daha baxacaq və lazım gələrsə, istefa verəcək.

