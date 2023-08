​Rəqəmsallaşma logistikanın fəaliyyətinə necə təsir edir? - FOTO

“AVT Logistics” şirkətində əməliyyatlar başdan-başa onlayn idarə edilir

Son illər texnologiyaların sürətli inkişafı qlobal iqtisadiyyatın bütün sahələrinə təsir edib. Logistika şirkətləri itkiləri azaltmaq, iqtisadiyyatın yeni tələblərini ödəmək və innovativ üsullara işləmək üçün strategiyalarını dəyişdirirlər.

Veysəloğlu Şirkətlər Qrupuna daxil olan “AVT Logistics” Azərbaycanda daşınma və saxlama təchizat zənciri üzrə böyük şirkətidir. Müəssisə müştərilərə təqdim olunan məhsulların yüksək keyfiyyətli və təhlükəsiz şəkildə saxlanmasını təmin edir. Məhsulları mükəmməl keyfiyyətdə çatdırmaq və yollarda qət edilən məsafəni azaltmaq üçün üç temperaturlu yük maşınlarından istifadə edilir və hər gün 58.000 km qət edilərək bütün Azərbaycan üzrə 4.300 nöqtəyə mal çatdırılır.

Şirkət fəaliyyətini rəqəmsallaşdırmaq istiqamətində təşəbbüslərini davam etdirir. Ərzaq təhlükəsizliyini prioritet qəbul edən müəssisə müştərilərə keyfiyyətli məhsulların çatdırılması üçün nəqliyyat vasitələrində hərarət sensorlarından istifadə edir.

Sensorlar soyuq zəncir qırılmalarının qarşısını alır

Məhsulların keyfiyyətinə həm anbarlarda, həm də nəqliyyat vasitələrində sensorlar vasitəsi ilə nəzarət edilir. Saatlıq temperatur göstəriciləri ilə bağlı cavabdeh şəxslərə sistem tərəfindən bildirişlər göndərilir. Temperatur sensorları vasitəsi ilə soyuq zəncir qırılmalarının və keyfiyyət pozulmalarının qarşısı alınır. Müştərilərə keyfiyyətli məhsulların çatdırılması üçün nəqliyyat vasitələrində hərarət sensorları quraşdırılır. İş yerindən kənarda 7/24 istənilən anbar və nəqliyyat üzrə temperatur axışını izləmək mümkündür.

Logistika başdan-başa onlayn idarə edilir

Şirkətdə rəqəmsal transformasiya ilə bağlı dünyada məşhur olan “SAP” layihəsi tətbiq edilir. ”SAP” logistik proseslərin tamamilə onlayn idarə olunmasına kömək edir. Proqramın istifadəsində əsas məqsəd vahid proqram təminatının idarə edilməsi və lazım olan anlıq hesabatları izləyə bilməkdir.

Nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə onlayn nəzarət

“AVT Logistics” şirkətində olan nəqliyyat vasitələrinə GPS sistemi tətbiq olunub. Bütün ərazilərə təyin olunmuş nəqliyyat vasitələrində GPS sistemi mövcuddur.

Nəqliyyat vasitələrinin icra etdiyi bütün əməliyyatlar GPS “webtrack.ws” saytı vasitəsi izlənilir. Nəqliyyat vasitələrinin getdiyi ərazilər geozonalara ayrılır. Hər mağazanın özünəməxsus geozonası olur. Nəqliyyat vasitələri bu geozonalara daxil olduqda sistemə bildiriş daxil olur.

Heç bir təmas olmadan çatdırılma

Qrupa daxil olan “Araz” və “OBA” mağazalarına fəaliyyət göstərən nəqliyyat vasitələrinə elektron kilid quraşdırılıb. Elektron kilid depodan yüklənən məhsulların müştəriyə qədər heç bir təmas olmadan çatdırılmasını təmin edir. Elektron kilid-məhsul maşına yüklənir, avtomobilin qapısı bağlanır, qapıdan çıxdıqdan sonra elektron kilid avtomatik olaraq qapanır. Hər nəqliyyat vasitəsinin özünəməxsus xüsusi kodlu elektron açarı olur. O elektron açarlar da nəqliyyat vasitəsinin GPS sisteminə bağlı olur.

“AVT Logistics”də rəqəmsallaşma logistik fəaliyyətlərdə təchizat zəncinin daha səmərəli, sürətli və keyfiyyətli idarə edilməsinə xidmət edir.

