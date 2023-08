Xəbər verdiyimiz kimi, millimizin sabiq oyunçusu, "İnter", AZAL, "Zirə", "Kəpəz" kimi klublarda oynamış Şəhriyar Rəhimov Türkiyədə müalicə alarkən dünyasını dəyişib.

Metbuat.az bildirir ki, Şəhriyarın xanımı Suğra Rəhimova sosial şəbəkə hesabında paylaşım edərək, qeyd edib:

"Mənim sevgim, gücüm, istisnasız hər şeydə dəstəyim. Bu həyatı yaşamaq üçün ikinci şansım olsaydı, yenə səninlə bu yolu gedərdim. Sənsa mənə ömürlük sevgi bəxş etdin. Amma yandırdın kül etdin məni…"

