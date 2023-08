Püşk atıldı - "Qalatasaray" çətin qrupa düşdü

2023-24 mövsümü üzrə UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Monakoda keçiriləcək püşkatma mərasimi Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayıb.

Artıq qrupların tərkibi müəyyənləşib.

Qeyd edək ki, qrup mərhələsinin oyunları 19-20 sentyabrda start götürəcək, 12-13 dekabr tarixlərində yekunlaşacaq.

Qrupları təqdim edirik:

UEFA Çempionlar Liqası

Qrup mərhələsi

A qrupu

“Bayern” (Almaniya)

“Mançester Yunayted” (İngiltərə)

“Kopenhagen” (Danimarka)

“Qalatasaray” (Türkiyə)

B qrupu

“Sevilya” (İspaniya)

“Arsenal” (İngiltərə)

PSV (Niderland)

“Lans” (Fransa)

C qrupu

“Napoli” (İtaliya)

“Real” (İspaniya)

“Braqa” (Portuqaliya)

“Union Berlin” (Almaniya)

D qrupu

“Benfika” (Portuqaliya)

“İnter” (İtaliya)

“Zalsburq” (Avstriya)

“Real Sosyedad” (İspaniya)

E qrupu

“Feyenoord” (Niderland)

“Atletiko” (Madrid, İspaniya)

“Latsio” (İtaliya)

“Seltik” (Şotlandiya)

F qrupu

PSJ (Fransa)

“Borussiya” (Dortmund, Almaniya)

“Milan” (İtaliya)

“Nyukasl” (İngiltərə)

G qrupu

“Mançester Siti” (İngiltərə)

“Leypsiq” (Almaniya)

“Srvena Zvezda” (Serbiya)

“Yanq Boyz” (İsveçrə)

H qrupu

“Barselona” (İspaniya)

“Portu” (Portuqaliya)

“Şaxtyor” (Donetsk, Ukrayna)

“Antverpen” (Belçika)

