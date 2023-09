Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan sentyabrın 3-də İrana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Səfər İranın xarici işlər naziri Hüseyn Əmir-Abdullahianın dəvəti ilə baş tutacaq.

Məlumata görə, görüşdə iki dövlət arasında əməkdaşlıq, həmçinin cari regional və beynəlxalq hadisələrlə bağlı fikir mübadiləsi aparılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.