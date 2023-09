İngiltərə Futbol Federasiyası milli komandaya Pep Qvardiolanı gətirmək istəyir.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə "Daily Mail" nəşri yazır. Nəşrə görə, 2024-cü ildə keçiriləcək Avropa çempionatının ardından millinin indiki məşqçisi Qaret Sautgeyt ilə yollar ayrılacaq və federasiya onu Peplə əvəzləmək istəyir.

Qeyd edək ki, Qvardiolanın "Mançester Siti" ilə 2025-ci ilə qədər müqaviləsi var.

