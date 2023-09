Putin Ermənistana gedəndə həbs olunacaq?

Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan hökumətindən Roma statutunu parlamentə ratifikasiya üçün göndərməsinə görə izahat istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun sözçüsü Mariya Zaxarova brifinqdə deyib.

Onun sözlərinə görə, gələcək addımlar bu izahatın məzmunundan asılıdır.

Qeyd edək ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi (Haaqa tribunalı) Rusiya Prezidenti Vladimir Putini Ukrayna ərazisində müharibə cinayətlərində ittiham edərək barəsində qərar çıxarıb. Ermənistan parlamenti sənədi ratifikasiya edəcəyi təqdirdə, İrəvan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarını icra etmək öhdəliyi götürür. Bu isə o deməkdir ki, Putin Ermənistana səfər edərsə, həbs olunaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilməlidir.

