2023-cü il oktyabrın 1-dən dekabrın 8-dək Ermənistanda ehtiyat olan rütbəlilər hərbi təlim toplanışlarına cəlb ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Hraparak" nəşri məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, təlimlərə 2 mindən çox ehtiyatda olan hərbçi çağırılacaq.

Təlimlərdə məqsəd ehtiyatda olanların döyüş qabiliyyətlərini artırmaqdır.

