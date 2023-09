Türkiyənin məşhur "Kim milyoner olmak ister" yarışmasında 1 milyon TL ( 63 300 manat) udulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünənki yarışda Rabia Birsen Göğercin bütün suallara doğru cavab verərək sözügedən məbləği qazana bilib.

