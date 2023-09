​“WhatsApp”da yenilik - Seçimlər asanlaşdı - FOTO

“WhatsApp” yeni funksiyasını istifadəyə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, "filtrləmə funksiyası"dır. Məlumata görə, yeni funksiyaya "Oxunmamış", "Şəxsi" və "Biznes" filtrləmə seçimləri daxildir. Xəbərdə qeyd edilir ki, əvvəllər seçimlər arasında "Şəxsi" və "İş" filtrləmə seçimləri var idi. Artıq həmin seçimlər silinib və əvəzinə "İnsanlar" və "Qruplar" seçimləri əlavə edilib. "Oxunmamış" seçimində isə dəyişiklik yoxdur. Yeni filtrləmə funksiyası ilə qruplar və fərdi söhbətlər ayrı-ayrı bölmə kimi istifadəyə verilib.

Bu çox sayda qrupda söhbət edən istifadəçi üçün faydalı olacaq. Bildirilir ki, "filtrləmə funksiyası" hələlik test mərhləsindədir və “WhatsApp”ın beta versiyasında istifadəyə verilib.

