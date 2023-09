Fatih Terimin baş məşqçi olmasına razılıq verildi

Türkiyə Futbol Federasiyasının prezidenti Mehmet Büyükeşi və Hamit Altıntop Stefan Kuntzun AVRO-2024-ün qrup matçlarının sonuna qədər komandanın məşqçi postunda qalmasını istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, digər futbol dairələri isə Fatih Terimin yenidən millinin baş məşqçisi postuna gətirilməsi barədə razılığa gəlib.

İddialara görə, Türkiyənin Futbol Federasiyası rəhbərliyi də məsələ ilə bağlı lazimi dairələrə məlumat verib və Fatih Terimin məşqçi postuna gətirilməsi barədə razılıq alıb.

Qeyd edək ki, Ermənistan və Yaponiya matçlarında əldə olunan nəticələrdən sonra baş məşqçi Stefan Kuntz tənqid edilib.

