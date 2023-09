İrlandiyalı turist Brüsseldəki Viktoriya dövrünə heykələ dırmaşaraq ona zərər vurub.

Metbaut.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, həmin turist artıq həbs edilib. Məlumata görə, heykələ dırmanan şəxs içkili vəziyyətdə olub.

Qeyd edək ki, sözgüdən heykəlin restavrasiyası 3 il bundan öncə 150 milyon dollara başa gəlib.

