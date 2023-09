Bu yağlar qanı durulaşdırmağa kömək edir

Avropalı kardioloq Elizabet Klodas damar və qan dövranı üçün faydalı yağların açar olduğunu bildirib.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, Klodas ürək-damar sistemini sıradan çıxaran faktorları sadalayıb.

- Yüksək təzyiq



- Xolesterinin qanda yüksək olması



- Qanda şəkər



- Artıq çəki



Həkim bildirib ki, bu faktorların çoxu insanların yeməyi və rejimi ilə bağlıdır.

"Ürək üçün təhlükəli qidalar hətta inkişaf etmiş ölkələrdə də yeyilir.

Damarlar üçün vacib amil qanın durulaşmasıdır. Faydalı yağ turşuları belə bir təsirə malikdir.

Omeqa 3-6 yağ turşuları iltihab əleyhinə təsir edir, qanı duruldur, tromb əmələ gəlməsinin qarşısını alır.

Bunun üçün qidanıza yağlı dəniz, okean balığı daxil edin. Təzyiqi olanlar xüsusilə bu ətə keçməlidir.



Damar və ürək üçün ikinci vacib lifdir. O da taxıl, meyvə, tərəvəzdə olur.

Digər yağlar damarları tıxamağa meyillidir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.