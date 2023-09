Rusların elit bölmələri məhv edildi

Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin hərbçiləri Baxmut istiqamətində hücum zamanı Rusiya ordusunun elit bölmələrini məğlub edib.

Metbuat.az UNİAN-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Müharibənin Öyrənilməsi İnstitutu (Institute for the Study of War – ISW) məlumat yayıb. Məlumata əsasən, hücum zamanı motoatıcı briqada, Hava-Desant Qüvvələrinə məxsus briqada və bir sıra digər hərbi birləşmələr məhv edilib.

Qeyd edilib ki, bu hava-desant bölmələri əks-hücumlarda və Müdafiə Qüvvələrinin hücum əməliyyatını dayandırmaq cəhdlərində iştirak edib.



