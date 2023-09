İlk "11-lər" bəlli oldu: "Qarabağ"da ciddi itki

“Qarabağ” bu gün “Molde” (Norveç) Avropa Liqasının qrup mərhələsinin oyununa ciddi ciddi itki ilə çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandanın mərkəz müdafiəçisi Bəhlul Mustafazadə əsas heyətdə yer almayıb. Zədəsi olan futbolçunun adı yalnız ehtiyat oyunçular sırasında qeyd olunub. Zədəsini tam sağaltmayan futbolçunun ümumiyyətlə, oyunu buraxmaq ehtimalı da var. İlk 11-lər isə belədir:

"Qarabağ": 99. Andrey Lunyov, 2. Mateu Silva, 5. Maksim Medvedev (k), 81. Kevin Medina, 44. Elvin Cəfərquliyev, 6. Julio Romao, 8. Marko Yankoviç, 7. Yassin Benzia, 15. Leandro Andrade, 10. Abdullah Zubir, 18. Juninyo

"Molde": 1. Yakob Karlstrom, 25. Andres Hagelskyaer, 2. Martin Byornbak, 3. Kasper Oyvann, 28. Kristoffer Hogen, 15. Markus Kaasa, 6. Martin Ellinqsen, 16. Emil Breyvik, 31. Matias Lovik, 9. Veton Berişa, 7. Maqnus VolffEikrem (k)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.