Polis Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryanın oğlu saxlayıb.

Metbuat.az erməni KİV-ə istindən xəbər verir ki, hadisə İrəvanda davam edən aksiyalar zamanı baş verib.

Hazırda Ermənistanda kütləvi aksiylar keçirilir, saxlanılanlar var.

