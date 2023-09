"Rusiya hər ay 20 min nəfəri orduya çağırır".

Metbuat.az.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəsmisi Andrey Yusov deyib.

“Yeni dalğa daha çox sayda ailəni əhatə edir, lakin bəzi narahatlıqlara görə Rusiya rəhbərliyi səfərbərlik elan etmək qərarını təxirə salıb. Gizli səfərbərlik həbsxanalar da daxil olmaqla, hər zaman baş verir. Payızda yeni dalğa başlaya bilər”, - Yusov bildirib.

